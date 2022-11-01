Düğünde dayı yeğenini öldürdü

İzmit'in Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki bir düğün salonunda Hakan Aydın ile dayısı Muharrem Çiçek aralarındaki husumet nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çeken Muharrem Çiçek, 35 yaşındaki yeğenini vurdu.

DHA'nın haberine göre boynu, göğsü ve bacağından yaralanan Hakan Aydın yere düşerken, Muharrem Çiçek olay yerinden kaçtı.

Düğün salonuna gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Aydın hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yeğenini öldüren Muharrem Çiçek ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çiçek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.