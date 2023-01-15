Düğün salonundan çıkanlara ateş açıldı: 4 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de bir düğün salonundan çıkan davetlilere silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'taki düğün salonundan çıkan davetlilere, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, 3 şüphelinin koşarak düğünün salonunun önüne gelmeleri ve ateş ettikten sonra kaçma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)