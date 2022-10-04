Düğün cezaevinde bitti: 6 kişi tutuklandı

Avcılar'da gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavgaya müdahale eden polislere mukavemette bulunduğu belirtilen 6 Türkmenistanlı tutuklandı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dün gece Üniversite Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda kavga olduğu ihbarı üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Polislerin kavga edenleri ayrılmaya çalıştığı, çıkan arbedede B.M., A.E., R.S., R.N., M.H. ve S.H. gözaltına alındığı öğrenildi. Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.