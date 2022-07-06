Dubai'den kalkan uçak 14 saat boyunca yan tarafındaki delikle uçtu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Dubai'den kalkan yolcu uçağı, Avustralya'nın Brisbane kentine kadar yan tarafında büyük bir delik ile uçtu. Havada kaldığı süre boyunca üstündeki delik ile uçtuğu öğrenilen uçak, 14 saatlik yolculuğunu güvenli bir şekilde tamamladı.

Insider'ın haberine göre; Dubai'den havalandıktan kısa bir süre sonra yolcular, patlama sesi duydu. Patlama sesinin sebebi, uçağın 22 tekerinden birinin patlamış olması. Patlayan tekerin kopan bir parça uçuşa zarar vermeyecek şekilde uçağın gövdesine saplandı.

Independent'ın haberine göre firma sözcüsü, "Hiçbir noktada uçağın gövdesi, çerçevesi veya yapısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Uçak Brisbane'e güvenli bir şekilde indi ve tüm yolcular planlandığı gibi indi." açıklamasını yaptı.