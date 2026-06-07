'DSP'yi teslim alma' iddiasına CHP'den yalanlama

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik mutlak butlan kararına dair tartışmalar sürerken, iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’de yeni bir iddia ortaya atıldı.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP lideri Özgür Özel cephesinin, Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimiyle temas kurduğunu öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut partilerle de teması var Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. Şimdi hangi partilerle teması var? İşin önemli tarafı bu. Cumhuriyet Halk Partisi, DSP ile görüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi derken Özgür Özel ve arkadaşlarını kast ederek söyledim.

Bir taraftan hazır partiye geçme çalışmaları vardı. Bir de sıfırdan parti kurma çalışmaları. O çalışmalar da son noktasına geldi, dilekçesi hazır. Ama Demokratik Sol Parti ile CHP Grup başkanvekili Murat Emir bir toplantı yaptı. Ve şöyle bir teklif yapıldığını aktardı Demokratik Sol Parti tarafı. Murat Emir demiş ki 'Biz topluca arkadaşlarımızla beraber CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim, DSP çatısı altında bir büyük grup kuralım'. Ama bir şart var bu teklifi yaparken; yıl sonuna kadar DSP'nin kongre yapması gerekiyor. Kongrede partiyi bize teslim edin."