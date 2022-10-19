DSP'den AKP'ye geçen Kınıklıoğlu, Mehmet Ali Çelebi'yi eleştirdi

CHP'den AKP'ye geçen, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Mehmet Ali Çelebi'yi, AKP eski milletvekili Suat Kınıklıoğlu eleştirdi.

Kınıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah kimseyi Mehmet Ali Çelebi'nin durumuna düşürmesin. Yolda nasıl yürüyecek, AVM'ye nasıl gidecek bilemiyorum. Biz de yaptık mebusluk. Nedir yahu, bu kadar mı önemli bu iş?" ifadelerini kullandı.

Kınıklıoğlu da Demokratik Sol Parti'den (DSP) AKP'ye geçmişti. 1995-1996 yılında DSP'de siyasi hayatına başlayan Kınıklıoğlu, 22 Temmuz 2007 tarihinde AKP'den Çankırı milletvekili seçildi. 2007-2012 yılları boyunca AKP'de görev aldı.