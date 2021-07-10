DSP'de 'Cumhur İttifakı' ihraçları

Demokratik Sol Parti’de parti yönetimini eleştiren bir açıklama yapan 9 kişiden 3’ü ihraç edildi.

ANKA'nın haberine göre, ihraç edilenlerden eski Genel Sekreter Yardımcısı, PM üyesi Kenan Üşenmez, “DSP’yi sokakta bulmadık sokakta da bırakmayacağız. Demokratik solcular her zaman kendisini milletvekili yapma sevdasındakilere karşı olacak. Ecevit’in kemikleri sızlıyor” diye tepki gösterdi.

Üşenmez’in açıklaması şöyle:

“Biz 6 il başkanı 3 parti yöneticisi ortak açıklama yaptık. Bizim dördümüzü karpuz seçer gibi seçtiler. 4 il başkanı disipline sevk edilmedi Uşak İl Başkanı'na kınama cezası verildi; ben, PM Üyesi Nursel Kızılırmak ve Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel için ihraç kararı verildi. Sefa Aytaç karara şerh koydu. Pazartesi mahkemeye başvuracağız. DSP’yi sokakta bulmadık sokakta da bırakmayacağız. Demokratik solcular her zaman kendisini milletvekili yapma sevdasındakilere karşı olacak. Ecevit’in kemikleri sızlıyor. Milletvekili olabilmek için partiyi ideolojisinden saptırdılar. Önder Aksakal ve Masum Türker kanal kanal gezerek partiyi pazarlamak için ellerinden geleni yapıyor.”

Ne olmuştu?

DSP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilensoy, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Üşenmez ve Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Kızılırmak ile 6 il başkanı, 28 Nisan’da bir ortak açıklama yaparak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı eleştirmişti. Açıklamada, “Önder Aksakal, ülke sorunlarının giderilmesi için yöntem üreteceğine, çeşitli medya kanallarında tamamen bireysel ve şahsi menfaate dayalı açıklamalarda bulunması kabul edilemez bir durum yaratmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın ardından 9 isimden 4'ü tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.