DSP 'güvercin' için mahkemeye gidiyor

DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SES Parti) kullandığı güvercin amblemine ilişkin, "Amblemin en kısa sürede değiştirilmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekli yasal süreci başlatacağız." açıklamasını yaptı.
Okur, yazılı açıklamasında, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini, Türkiye'de de değişik zamanlarda ve farklı gerekçelerle birçok siyasi parti kurulduğunu belirtti.
Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve arkadaşları tarafından kurulan SES Parti'nin, kurumsal simgesi olarak lacivert zemin üzerine ağzında zeytin dalı bulunan beyaz güvercin logosu kullandığını bildiren Okur, şunları kaydetti: