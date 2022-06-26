DSÖ'den 'maymun çiçeği' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgınının şu an için uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığını duyurdu. DSÖ, 2007 yılından beri sadece altı hastalığın halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtti. DSÖ, Perşembe günü maymun çiçeğinin bu sınıfa girip girmediğini tartışmak üzere acil durum komitesi toplantısı düzenlemişti.

Ölçeği ve hızı hakkında ciddi endişe

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Acil durum komitesi mevcut salgının ölçeği ve hızı hakkında ciddi endişeleri paylaştı. Genel olarak, raporda şu anda salgının DSÖ'nün yayınlayabileceği en yüksek uyarı seviyesi olan uluslararası bir halk sağlığı acil durumu teşkil etmediğini söylediler” dedi. DSÖ, başka bir açıklamada Genel Direktörün komitenin tavsiyesine katıldığını, ancak komitenin birkaç üyesinin "farklı görüşler dile getirdiğini" söyledi.

DSÖ, birden fazla ülke için sağlık riski oluşturan ve acil, koordineli bir uluslararası müdahale gerektirebilecek, ciddi, olağandışı veya beklenmedik olaylar için bu tür acil durum uyarıları yapıyor. DSÖ daha önce Covid-19'un yanı sıra Ebola, Zika, H1N1 gribi ve çocuk felci hastalıkları için acil durum uyarısında bulunmuştu.