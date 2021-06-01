DSÖ, Sinovac'a acil kullanım onayı verdi

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdi.

Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.

Açıklamada, aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi. 

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