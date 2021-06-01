Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.
Açıklamada, aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
DSÖ, Sinovac'a acil kullanım onayı verdi
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdi.
Haber Merkezi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.
Açıklamada, aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi.