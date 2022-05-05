DSÖ: Obezite Avrupa'da salgın haline geldi, Türkiye birinci sırada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Ofisi pazartesi günü yayınladığı "2022 Avrupa Bölgesi Obezite Raporu"nda, obezitenin Avrupa'da salgın haline dönüştüğünü açıkladı. DSÖ'nün raporuna göre, Avrupa'da obezitenin en çok gözlendiği ülkeyse Türkiye oldu.

Dünya çapında 1 milyardan fazla insanın obez (650 milyon yetişkin, 340 milyon ergen ve 39 milyon çocuk) olduğunu söyleyen DSÖ, Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun (erkeklerde yüzde 63, kadınlarda yüzde 54) obez veya aşırı kilolu olduğu belirtilirken neredeyse her üç çocuktan birinin (erkek çocukların yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si) ya aşırı kilolu ya da obez olduğunu söyledi. DSÖ, Avrupa'da senede 1 milyon 300 bini aşkın kişinin aşırı kilo sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

'Obezite Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı'

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, obezitenin Avrupa'da artık salgın boyutuna ulaştığını ve durumun giderek daha vahim hale geldiğini belirtti. Kluge, sağlığa yatırım yaparak ve uygun çevre koşulları oluşturarak bu durumu tersine çevirebileceklerini söyledi.

Türkiye listede ilk sırada

DSÖ'nin verilerine göre, Türkiye Avrupa'da obezitede birinci sırada. Verilere göre Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66,8’i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1. Özellikle kadınlarda obezitenin Avrupa'daki diğer ülkelere göre yüzde 15 daha fazla olduğu belirtiliyor.

DSÖ'nün obezite için ülkelere önerileri

DSÖ raporunda, tüm ülkelerde vergilerin şekerli içeceklerde artırılması, sağlıklı gıdadaysa azaltılması, çocuklara sağlıksız gıda satışının sınırlanması gerektiğini belirtti.