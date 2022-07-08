DSÖ: Maymun çiçeği virüsünden 3 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada yılbaşından 4 Temmuz tarihine dek DSÖ'nün 5 bölgesindeki 59 ülkeden merkeze gönderilen 6 bin 27 vaka ile birlikte maymun çiçeği kaynaklı 3 can kaybının doğrulandığı kaydedildi.

Artan vakaların birçok ülkede panik yaratması üzerine DSÖ, bundan sonra 2 haftada bir maymun çiçeği vakalarına dair güncelleme yapacağını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünkü basın toplantısında maymun çiçeği vakalarının test ile belirlenmesinde hâlâ birtakım zorluklar yaşandığını, bu yüzden önemli sayıda vakaların kayıtlara resmen geçemediğini belirtmişti. Ghebreyesus, virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çekerek kıta genelinde bugüne kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini vurgulamıştı.