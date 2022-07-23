DSÖ maymun çiçeği vakalarına ilişkin küresel acil durum ilan etti

Küresel maymun çiçeği salgınına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan edildi. Bu örgütün yayınladığı en güçlü eylem çağrısıyken en son Covid-19'a ilişkin ilan edilmişti. Böyle bir açıklama 2009'dan bu yana yedinci kez yapıldı.

Maymun çiçeği insanlar arasında da yayılan, tipik olarak orta ve batı Afrika'daki hayvanlar tarafından taşınan viral bir enfeksiyondur. Son enfeksyon yayılımıysa virüsün endemik olmadığı ülkelerde gözlemlendi.

Virüsten en çok Avrupa'daki ülkeler etkilenirken, ABD, Kanada, Avustralya, Nijerya, İsrail, Brezilya ve Meksika'da da vakalar bildirildi.

DSÖ, salgının büyük ölçüde yakın zamanda yeni veya birden fazla partnerle cinsel ilişkiye girdiğini bildiren erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında olduğunu söyledi. Ancak DSÖ yetkilileri cinsel veya yakın temas yoluyla yayıldığı için herkesin maymun çiçeğine yakalanabileceğini vurguladılar. Kurum ayrıca virüs dolayısıyla Afrikalıların ve LGBTQ + bireylerin medyadaki bazı tasvirlerinin “homofobik ve ırkçı klişeleri güçlendirdiği ve damgalamayı şiddetlendirdiği” konusunda uyarıda bulundu.