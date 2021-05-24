DSÖ Genel Direktörü: Pandemide en az 115 bin sağlık çalışanı yaşamını yitirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin başından bu yana en az 115 bin sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DSÖ'nün yıllık toplantısının açılışında konuşan Ghebreyesus, "Yaklaşık 18 aydır dünya genelinde sağlık ve bakım çalışanları yaşamla ölüm arasındaki gedikte durdular. Sayısız hayat kurtardılar ve yaşamını yitirenleri hayatta tutmak için en yüksek çabayı gösterdiler" dedi.

Ghebreyesus, "Sağlık çalışanlarının birçoğu hastalığa yakalandı, buna ilişkin raporlama sınırlı olsa da en az 115 bin sağlık ve bakım çalışanı başkalarına hizmet etmenin bedelini yaşamlarıyla ödedi" diye devam etti.

Pandemi krizinin başından bu yana sağlık çalışanlarının hakkının yendiğini, yardıma ve korumaya muhtaç kaldığını ve kişisel koruma ekipmanı ve aşıya erişiminden yoksun kaldığını vurgulayan Ghebreyesus, aşıya erişimdeki eşitsizliğin "skandal" olduğunu ve bu durumun pandeminin sürmesine neden olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, "Dünya genelinde kaydedilen aşı dozu sayısı, tüm sağlık çalışanlarını ve yaşlı insanlarına yetebilecek düzeydeydi, eşit olarak dağıtılabilseydi. Bunu diplomatik bir şekilde dile getirmek mümkün değil: Küçük bir ülkeler grubu, dünya genelindeki aşıların çoğunluğunu üreterek ve satın alarak, dünyanın geri kalanının kaderini kontrol ediyor" diye konuştu.

Ghebreyesus, büyük aşı stığuna sahip ülkelere, bu aşıları paylaşma ve dozların üretimi ve dağıtımı için daha büyük işbirlikleri oluşturma çağrısında bulundu.

DSÖ'nün küresel aşı paylaşma programı Covax'a ilişkin konuşan Ghebreyesus, "Elimizdeki 72 milyon dozun her birinin toplam 125 ülke ve ekonomiye erişmesini sağladık" açıklamasında bulundu.

Bu sayıda dozun kampanya için yeterli olmadığını söyleyen Ghebreyesus, "Üye ülkelere, her ülkenin nüfusunun en az yüzde 10'unun Eylül'e kadar aşılanmasını teşvik etme çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.