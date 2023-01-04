DSÖ Genel Direktörü: Covid-19 pandemisinin 2023'te sona ermesini bekliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının 2023'te sona ermesini umduğunu ifade etti.

Bir brifingde konuşan Tedros, "Covid-19 şüphesiz hâlâ önemli bir tartışma konusu olacak, ancak doğru çabalarla bunun halk sağlığı acil durumunun resmen sona ereceği yıl olacağına inanıyorum ve umuyorum" dedi.

DSÖ Genel Direktörü, klinik bakım, aşılar ve tedavilerdeki gelişmeler nedeniyle dünyanın artık birkaç yıl öncesine göre "çok daha iyi bir yerde" olduğunu da sözlerine ekledi.

Ghebreyesus, bununla birlikte, "test, tedavi ve aşılamaya erişimde" hâlâ ciddi eşitsizlikler olduğunu ve nihayetinde Covid-19'un insan sağlığı, ekonomi ve genel olarak toplum için "tehlikeli bir virüs" olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Dünya çapında 6,6 milyondan fazla insan virüsten dolayı yaşamını yitirdi.