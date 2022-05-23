DSÖ: Düşük gelirli ülkelerde yaklaşık 1 milyar insan hâlâ aşılanamadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 pandemisinin 'kesinlikle bitmediğini' ifade ederek hükümetlerin önlemlerde gevşemeye başlarsa kendilerini ve insanlarını tehlikeye atacağını söyledi.

75. Dünya Sağlık Asamblesi'nin ilk gününde Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'de konuşan Ghebreyesus, belirli hedeflere ulaşıldığı takdirde pandeminin akut aşamasının bu yıl sona erebileceğini dile getirdi. SARS-CoV-2 virüsünün herhangi bir mutasyonunu takip etmek ve ele almak için özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan DSÖ Genel Direktörü, "Pandeminin akut aşamasını sona erdirmek ortak önceliğimiz olarak kalmalı" dedi.

Ghebreyesus, yalnızca 57 zengin ülkenin halkının yüzde 70'ini aşılayabildiğini söyledi. Yüzde 70, DSÖ'nün yıl için belirlediği aşılama hedefiydi. “Genel olarak, yanlış bilgiden kaynaklanan aşı tereddütünü görüyoruz” diyen DSÖ yöneticisi, "Salgın sihirli bir şekilde ortadan kalkmayacak, ancak onu sona erdirebiliriz." diye ekledi.

DSÖ başkanı, düşük gelirli ülkelerde yaklaşık 1 milyar insanın henüz aşılanmadığını ve dünya nüfusunun sadece yüzde 60'ının aşılanmış olduğunun altını çizdi. Afrika'nın virüs nedeniyle artan ölüm oranları bildirdiğini ve en düşük aşı kapsamına sahip kıta olduğunu da sözlerine ekledi.