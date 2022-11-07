DSÖ: Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 15 bin kişi yaşamını yitirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'da bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar sebebiyle en az 15 bin kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. DSÖ, aşırı sıcaklardan en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin İspanya ve Almanya olduğunu belirtti.

Euronews'in haberine göre, DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Bize gelen ülke verilerine göre en az 15 bin kişinin özelikle 2022'deki sıcak hava dalgası sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor" dedi.

Sağlık mercilerinin DSÖ'ye sunduğu verilere göre, İspanya'da yaklaşık 4 bin ve Almanya'da yaklaşık 4 bin 500 kişi yaşamını yitirirken, İngiltere'de can kaybı 3 bin 200'ün, Portekiz'de yaşanan can kaybının ise binin üzerinde oldu.

Kluge, bu tahminlerin, sıcaklık dolayısıyla istatistiki olarak normalin üzerindeki ölü sayısına dair daha fazla raporun açıklanmasıyla yükselebileceğini de sözlerine ekledi.