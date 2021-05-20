DSÖ Avrupa Direktörü: Onaylanan aşılar tüm varyantlara karşı etkili

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da Covid-19'a karşı onaylanan ve uygulanmakta olan aşıların tamamının virüsün şimdiye kadar bilinen tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu açıkladı.

Kluge bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan'da ortaya çıkan varyantın neden olduğu vaka sayısındaki artışla ilgili sağlık otoritelerinin ihtiyatlı olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Ancak Kluge "Şimdiye dek ortaya çıkan Covid-19 virüsünün tüm varyantları mevcut, onaylı aşılara yanıt veriyor" dedi.

Avrupa'da salgının düşüşte olduğunu görmekten dolayı iyimser olduklarını dile getiren Kluge ancak henüz pandeminin sona ermediğini ve uluslararası seyahatlerin yeniden başlamasının güvenli olmadığını ifade etti.