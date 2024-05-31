Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Dr. Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Erdal Atabek için 2 Haziran Pazar günü Cumhuriyet gazetesinde tören düzenlenecek. Atabek'in cenazesi Şişli Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Silivri Çanta Köyü'nde defnedilecek.

Erdal Atabek kimdir?

Erdal Atabek, 1930 yılında, Adapazarı’nda doğdu. Anne ve babası öğretmen olan olan Atabek’in çocukluğu Marmara bölgesi ilçelerinde babasının başöğretmen olarak görev yaptığı okullarda geçti. İlköğrenimini Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda tamamlayan Atabek, Kabataş Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru olarak meslek yaşamına başladı.

İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı alanlarında hizmet veren Dr. Erdal Atabek’in ilk yazısı 1965 yılında Milliyet’te yayınlandı. 1966’dan itibaren Cumhuriyet gazetesinde düzenli yazılarına başladı.

1965 yılında Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı seçilen Erdal Atabek, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Özel İhtisas Komisyonu Başkan ve Üyelikleri (1972-1978), Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü (1975), Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlk Müsteşarlığı (1976), Aile Okulları Kurucu, Yönetici ve Eğitmenliği (1980) gibi görevlerde de bulundu.

Atabek 1977’de Barış Derneği’nin kuruluşunda yer almıştı. 12 Eylül döneminde Barış Derneği Davası'ndan 4 yıl arasında 38 ay cezaevinde kaldı. Dava 1991’de beraatle sonuçlandı.

Çok sayıda kitabı bulunan Atabek, değişen toplumların çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştı.

Barış Derneği davası

1950 yılında Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Adnan Cemgil gibi aydınların öncülüğünde kurulan Türkiye Barışseverler Cemiyeti, Kore Savaşı’na asker gönderilmesine karşı mücadele etmiş, daha sonra dernek kurucuları ‘Türkiye'nin ABD ile dostluğunu bozmaya çalışma’ gerekçesiyle tutuklanarak Barışseverler Cemiyeti’nin etkinliklerine son verilmişti.

1977 yılında ise Mahmut Dikerdem, Doğan Görsev, Şefik Asan, Turgut Kazan, Reha İsvan, Tarık Akan, Ali Sirmen gibi aydınların üyesi olduğu Türkiye Barış Derneği kuruldu. Dernek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1949’da Frederic Joliot-Curie başkanlığında ve Albert Einstein gibi önemli Avrupalı aydınların desteğiyle kurulan Dünya Barış Konseyi’ne 1979’da üye oldu. Nükleer silahların yasaklanması, NATO dahil tüm askeri ittifaklardan çıkılması konularında ve soğuk savaş politikalarına karşı mücadele etti. 12 Eylül askeri darbesinden hemen önce faaliyetten men edilen dernek hakkında darbe sonrası 1982 yılında açılan dava sonucu dernek yöneticisi 25 kişi tutuklandı. Türkiye Barış Derneği tamamen kapatıldı

Tutuklananlar arasında dernek başkanı Mahmut Dikerdem, İstanbul Barosu başkanı Orhan Adli Apaydın, Türk Tabipleri Birliği başkanı Erdal Atabek de yer alıyordu.