DP'li Faik Tunay: Başörtüsü görgüsüzlerin simgesi olma yolunda

Başkanlık sisteminin anlatıldığı “Yeni Anayasa Cumhurbaşkanlığı Sistemi Yeni Türkiye” isimli kitabın da yazarı ve eski AKP Milletvekili aday adayı olan Hacer Haniç, türbanlı kadınlara ilişkin sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Kimi türbanlılarda gördüklerinden rahatsızlığını dile getiren Haniç, şöyle yazdı:

“Makyaj, estetik, çirkeflik, kompleks en abartılısından ama başörtülü. Niye takıyorsun? Takma. Ne anlamı var? Başörtü başında can çekişiyor… Çoğu kez muhasebe ettiğim hassas bir konu ve hakikaten insan bazen ne diyeceğini bilemiyor.”

DP’li Tunay'dan destek

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay da, Haniç’in paylaşımı üzerine şu yorumu yaptı:

“Bir zamanlar ezilenlerin simgesi olan başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların, görgüsüzlerin simgesi olma yolunda. Muhafazakar iktidar zamanında gençler arasında dinsizlik yani DEİZM inanılmaz artışta, yetişkinler bile bunların inandığı din benim dinim değil noktasında”