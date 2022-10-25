DP Genel Başkanı'ndan ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığı’ sorusuna cevap

CHP, İYİP, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’nın son toplantısından da beklenildiği gibi cumhurbaşkanı adayına ilişkin somut bir açıklama çıkmamıştı.

Altı lider adayın isminin kesinleşmesinden önce ilkeleri belirleme hedefini taşıyor.

Anketlere göre en güçlü adaylarsa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Uysal, bir katılımcının “Altılı masanın adayı belli mi? CHP Genel Başkanı adaylığını açıklarsa etnik kökeninden dolayı adaylığı dezavantaj olur mu?” sorusuna şu karşılığı verdi:

“Bir paket programı milletin önüne koyma hedefindeyiz adayıyla, kadrosuyla. Önümüzde cumhurbaşkanlığı ve parlamento rekabeti var. Öne cumhurbaşkanlığı seçimleri çıkıyor. Siyasi partilerin liderlerinin icracı iddiaları, hüviyetleri dolayısıyla bu süreçte aday olmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere sayın Akşener ki bu süreçte çok önemli vazifeler gördüler. İktidarın kimlik sahalarına, mahallere hapsetme siyaseti dolayısıyla toplumumuzun kimi kesimlerinde gelişen bu endişeleri anlamakla beraber bu ortak paydada, adayıyla, kadrosuyla, programıyla ortaya koyduğu paket programla bu süreçten başarıyla çıkacağımız kanaatindeyim.”