DP Genel Başkanı Uysal'dan Davutoğlu'na ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Uysal ile Davutoğlu arasındaki görüşme 40 dakika sürdü.

DP Genel Merkezi’nde 24 Nisan’da 6 siyasi partinin genel başkanı yeniden bir araya gelecek. Bu görüşmeye ev sahipliği yapacak olan Gültekin Uysal, genel başkanlarla görüşerek gündeme ilişkin fikirlerini alıyor. Uysal; hafta başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etmişti.

Uysal'ın geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı adaylık kriterlerini sıralarken "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" sözlerinin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da yer aldığı 6'lı ittifak masasında kriz yarattığı yorumları yapılmıştı.