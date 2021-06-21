Doymuyorlar! İşte iktidar ve yandaşlarının son marifetleri...

Şehir hastaneleriyle ünlü AKP’nin yandaş firmalarından Rönesans Holding Danimarkalı ISS Facilities şirketi tarafından satın alınıyor. Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazlar özelleştiriliyor. AKP elde kalan termik ve hidroelektrik santralleri, limanları özelleştiriyor.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme yeni sayısında "Doymuyorlar" başlığıyla iktidarın ve yandaşlarının son marifetlerini manşetine taşıdı.

'Zenginleşiyorlar, yetmiyor'

Boyun Eğme'de yer alan değerlendirmeden bir bölüm şöyle:

"Özelleştirme, yağma, talan, rant, yandaşların zenginleşmesi, yolsuzluk, usulsüzlük... Bu kavramlar, AKP iktidarı döneminde ekonomik olarak yaşananların özeti.

Onlar zenginleşirken artan yoksulluk nedeniyle ülkemizde milyonlarca yurttaş borç batağında. Ülkenin neredeyse yarısı bankalara borçlu. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı bir yıl öncesine göre 1 milyon 870 bin adet artarak 22 milyon 158 bine ulaştı.

Halkımız borçlarla boğuşurken kamuda pek çok AKP’li isim çifter maaş alıyor. Birden fazla yönetim kurulunda görev alanlar arasında asgari ücretin 50 katını bir ayda tek başına alanlar var.

Zenginleşiyorlar, yetmiyor.

Ülkenin bütün zenginliklerini yağmalamaya, çalmaya, yok pahasına satıp yerli ve yabancı patronları, yandaşları zenginleştirmeye doymuyorlar. Ne demiştik özelleştirme, yağma, talan, hırsızlık...

İşte iktidarın ve yandaşlarının son marifetleri..."