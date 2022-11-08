'Döviz kurunu tutmayın’ mesajı: 'Döviz kuru 21-22 lira olmalı'

Talep daralması ile siparişlerde düşüş yaşadığı belirtilen hazır giyim sektörü, "piyasanın ayakta kalabilmesi" için doların 21-22 lira bandında olması gerektiğini öne sürdü. "Maliyetlerin dengelenmesi ve ihracatın artması için döviz kurunun tutulmaması gerektiğini" belirten patronlar, "Köprüden önceki son çıkış" açıklamasında bulundu.

'Kur 21-22 lira olmalı'

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, patronlar "fiyat tutturmak diye bir şeyin söz konusu olmadığını" belirtti.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Biz enflasyon ile devalüasyonun bir şekilde buluşması gerektiğini, bunu da hesapladığımız zaman doların en az 21-22 TL olması gerektiğini söylüyoruz. Kurun tutulduğunu düşünüyoruz. Sonuçta kurun, artık bu maliyetlerin dengelenmesi lazım. Aksi taktirde kan kaybı devam eder, sıkışmış vaziyetteyiz. Enflasyonu nasıl geriye alacaksınız, alamazsınız. Şu an ihracatçının kur artışı dışında bir çıkış yolu yok. Bu da köprüden önceki son çıkış” dedi.

'Önümüz kapalı'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, sektörün önünü göremediğini belirterek “Türkiye'de seçim süreci ve işçi ücretleri gibi nedenlerle önümüz kapalı görünüyor. Ankara'dan asgari ücretin belirlenmesi, kur üzerindeki baskının kaldırılıp daha dengeli bir kur sisteminin oluşturulması, pandemi döneminde oluşan kısa çalışma ödeneğinin de çıkarılmasını talep ettik” diye konuştu.

Kaya, fiyatlama yapamadıklarını söyleyerek, “Kapasite olarak gelecek dönemlere baktığımızda çok ciddi boşluklar ile karşı karşıyayız. Şimdiden ürünlerimizi satamadığımızı görüyoruz. Bir de tekstil kısmında çözülmeler başladı. İplikte özellikle boyahanelerde işçi çıkarmalar başladı. Kapanan ve mola veren tesisler var” ifadelerini kullandı.