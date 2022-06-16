Döviz alım satımı işlemlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı yükseltildi. 2 bin dolar olan sınır 5 bin dolara yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir karardaysa "suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında" yönetmelikte değişiklik yapıldı. "Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında" yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.