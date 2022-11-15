Dört yıldır aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Türkiye’de yakalandı

BBC’nin İtalya basınından aktardığına göre, 47 yaşındaki Luciano Camporesi, İtalya ve Türkiye’den güvenlik güçlerinin işbirliğiyle 11 Kasım’da Antalya’da yakalandı.

İtalya basını, Camporesi’nin üzerinden sahte kimlik belgeleri çıktığını yazdı.

Türkiye, operasyonla ilgili henüz bir açıklama yayınlamadı.

Camporesi hakkında

İtalya, Ağustos 2018’de, Camporesi’ye ait olduğu belirlenen ‘Remus’ isimli bir gemide 20 tondan fazla esrar ele geçirmişti. Geminin tamamı Karadağlı olan 11 kişilik mürettebatı gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda Camporesi, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 22 yıl 8 ay hapse çarptırılmıştı. Camporesi’nin nerede olduğu, 5 Aralık 2018’den bu yana bilinmiyordu.

İtalyan basınına göre, arama çalışmalarında son haftalarda Türkiye’ye odaklanıldı.