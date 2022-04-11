Dört yerleşim yerini Kiev'e bağlayan geçici köprü açıldı

Rusya-Ukrayna savaşının 47. gününde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden Kiril Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Romanivka'da yerleşim yerlerini Kiev'e bağlayan geçici bir köprü açıldığını duyurdu.

Buça, Irpin, Gostomel ve Vorzel'i Kiev'e bağlayan Irpin Nehri üzerindeki köprü için "50'den fazla kişinin 5 gün boyunca aralıksız şekilde çalıştığını" belirten Timoşenko, köprünün 245 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğunu kaydetti. Timoşenko, "Rus askerlerinden kurtarılan şehirlere insani yardım ve inşaat malzemelerinin ulaştırılmasını hızlandıracaklarını" söyledi.

Ukrayna ordusu, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girişini engellemek amacıyla bazı köprüleri havaya uçurmuştu. (İHA)