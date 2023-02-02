Dört öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmenin 173 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Çekmeköy'de İngilizce öğretmenliği yaptığı özel okulda dört öğrencisine yönelik cinsel istismarda bulunan tutuklu E.S.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.S. katıldı. İstismara uğrayan bir öğrencinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında, E.S. hakkında dört çocuğa yönelik "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "müstehcenlik" suçlarından toplamda 62 yıldan 173 yıla kadar hapis cezası istedi.

Duruşmada söz alan tutuklu E.S. mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Nisan'a erteledi. (AA)