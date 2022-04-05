Dört kolonu da ağır hasarlı bina yıkılmadı: 'Ekmeğe muhtaç insanlar var nasıl güçlendirelim?'

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve iki yıl önce Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemede "orta hasarlı" raporu verilen 45 yıllık Dağlı Apartmanı, kolonlarından ses gelmesi üzerine 29 Mart’ta tahliye edilerek mühürlendi.

Binanın yöneticisi Fikret Ovacık, "Ne için boşaltıldığını bilmiyoruz. Kapıda bulunan mührün üzerinde ‘Riskten dolayı’ yazıyor ama ne risk olduğunu da bilmiyoruz" dedi. Ovacık “Bu bina mühürlendiyse ve yıkılacaksa ağır hasarlı bina ki yıkıyorsunuz. Orta hasarlı binayı yıkamazsın, güçlendirirsin. Yıkılacaksa da bize bir yer gösterilmesi gerekiyor. Beklentimiz, bize bir yer gösterilmesidir. Herkese nasıl TOKİ'den yer veriliyorsa biz de evimizi taşıyacağımız bir yer istiyoruz” diye konuştu.

Dağlı Apartmanı sakinleri, mağdur olduklarını savunarak kendilerine TOKİ’den ev verilmesini talep ediyor.

'45 yıllık binanın nesini güçlendirelim, dört kolonu da ağır hasarlı'

Ovacık, 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden kendilerine bir yazı gönderildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Yazıda, ‘Bir yıl içerisinde güçlendirme yaparsanız yıkılmayacak, bir yıl içerisinde güçlendirme yapamazsanız bu binayı yıkacağız' ifadesi yer alıyor. 45 yıllık binayı güçlendirseniz ne olur, güçlendirmezseniz ne olur. Bununla ilgili her yere dilekçe yazdım, 50 tane dilekçe var. Binaya ilk ‘hafif hasarlı’, sonra ‘orta hasarlı’ raporu verildi. Benim bildiğim, kanunen, ‘hafif hasar’ raporu verilen binaya ‘orta hasar’ raporu verilme ihtimali yok. Benim dairem DASK’lı. DASK’tan gelen mühendis arkadaşlar, binanın dört kolonunun ağır hasarlı olduğunu yazdılar ve ben DASK’tan paramı da aldım."

'Elektrik faturasını bile ödeyemeyecek insanlar var'

Ovacık, 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvurduğunu kaydederek, “Müdürlüğe gittim ve bize verilen sürenin üzerinden bir yıl geçtiğini ve binayı güçlendirmediğimizi söyledim. Bilerek güçlendirmedik, çünkü 45 yıllık binayı güçlendirmenin bir anlamı yok. Burada yaşayan insanlar ekmeğe muhtaç; 80, 90, 100 bin lirayı nasıl bulup güçlendirme yapacaklar. Elektrik faturasını bile ödeyemeyecek insanlar var. Güçlendirme yapamadık, niye apartmanı yıkmadılar? Yıkılsa hak sahibi olurduk, bize bir yer gösterilirdi. TOKİ’den bize yer verseler, biz de üzerimize ne düşüyorsa gereken ödemeyi yapardık” diye konuştu. (ANKA)