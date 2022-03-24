Dört ilin milletvekili sayısı değişti

TÜİK'in Türkiye'nin son nüfusunu açıklamasının ardından YSK vekil sayılarında düzenlemeye gitti.

Yapılan milletvekili dağılımına göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azalırken İstanbul 1’inci bölgede 1 ve Bayburt’ta 1 olmak milletvekili sayısı arttı.

Yapılan hesaplamaya göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düşmüş oldu.

Yapılan düzenlemenin ardından TBMM’de İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.