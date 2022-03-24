Dört ilin milletvekili sayısı değişti

YSK'nin yeni düzenlemesine göre, İstanbul ve Bayburt’un vekil sayıları bir artarken, Muş ve Eskişehir’in vekil sayısı 1’er azaldı.

Haber Merkezi

TÜİK'in Türkiye'nin son nüfusunu açıklamasının ardından YSK vekil sayılarında düzenlemeye gitti. 

Yapılan milletvekili dağılımına göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azalırken İstanbul 1’inci bölgede 1 ve Bayburt’ta 1 olmak milletvekili sayısı arttı.

Yapılan hesaplamaya göre 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düşmüş oldu.

Yapılan düzenlemenin ardından TBMM’de İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.

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