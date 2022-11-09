Dört ilaçtan biri eczanede yok

İthal ilaçların Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurun düşük olması nedeniyle firmalar tarafından Türkiye'ye getirilmediği biliniyor.

Sözcü'den Halil Ataş'a konuşan Şahin, piyasada bulunmayan ilaç oranının yüzde 14’lerden yüzde 24'ü geçtiğini, bu oranın ağırlıklı olarak ithal ilaçlardan oluştuğunu söyledi.

Oda başkanı, avronun bugün 18 liranın üzerine çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı’n belirlediği euro kur fiyatı ise 7,86. İlaç firmaları düşük kur nedeniyle çoğu ilacı Türkiye’ye getirmiyor. Bu nedenle son dönemlerde vatandaşlar, bazı antibiyotikler, bazı burun spreyleri, şeker ilaçları, göz damlaları, tüp bebek ilaçları, tansiyon ilaçlarına ulaşamıyor.”

Sağlık Bakanlığı, ilacın 6,29 olan avro kur fiyatını Temmuz ayında 7,86’ya çıkartmıştı.