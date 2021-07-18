'Dört büyükler'den aşı çağrısı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri sezon öncesi taraftarlara Covid-19 aşısı olmaları çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

Süper Lig’in "dört büyükler"i olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaklaşan sezon öncesi taraftarlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Gelecek ay başlayacak 2021-2022 sezonu öncesinde kulüpler Twitter hesaplarından ortak bir metin paylaştı.

Paylaşılan metinde “Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden COVID-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" denildi.

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