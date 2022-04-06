Dört bakan yardımcısı 'at yarışlarını düzenleyen' kurulun üyeliğinden de maaş alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan Akif Özkaldı, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece hakkında önemli bir iddiada bulundu.

Dört ismin "At yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, kurul üyelerinin aylık 20.016 TL aldığını belirtti.