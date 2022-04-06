Dört bakan yardımcısı 'at yarışlarını düzenleyen' kurulun üyeliğinden de maaş alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olan Akif Özkaldı, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Ayşe Ayşin Işıkgece hakkında önemli bir iddiada bulundu.
Dört ismin "At yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, kurul üyelerinin aylık 20.016 TL aldığını belirtti.
AK Partili 4 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısının at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 6, 2022
Bakan yrd. aylık maaşı:
39.537 TL
Kurul Üyeliği aylık ücret:
20.016 TL
Aylık toplam gelir:
59.553 TL
Kaynak:6132 sayılı Kanun⬇️ pic.twitter.com/uUz53qFd6f