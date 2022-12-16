Dördüncü ligden Dünya Kupası finaline

Çok az oyuncu büyük şanslarını Dibu Martínez gibi beklemiştir. Arjantinli, 2010'daki bir denemenin ardından ailesini terk edip Arsenal'in Independiente genç takımına katılmak için hayatını değiştirecek kararını verdi.

Ntv'nin haberine göre 30 yaşındaki file bekçisi o karar sırasında yaşadıklarını İngiliz The Guardian gazetesine "Ağabeyim ve annemin 'Lütfen gitme' diyerek ağladığını gördüm. Ama babamın da faturaları ödeyemediği için gece geç saatlerde ağladığını gördüm. Bu yüzden o zamanlar cesur olmalıydım çünkü onlar için 'evet' dedim" sözleriyle anlattı.

İngiltere dördüncü liginde başladı

2012'de İngiltere dördüncü lig temsilcisi Oxford City ile ilk profesyonel maçına çıktı. Championship ekibi Sheffield Wednesday'e 2013-14 sezonunda kiralanmadan öcne Premier Lig ekibi Arsenal ile boy gösterdi. 2015-16 sezonunda Wolverhampton'a kiralık gönderildi. Sezon ordasındaki sakatlık takımdaki yerini kaybetmesine neden oldu ve daha sonra Arsenal'e geri döndü. İspanya Ligi ikeplerinden Getafe ve daha sonra Reading'de geçen kiralık dönemden sekiz yıl sonra Londra'ya döndü.

2020'de Bernd Leno'nun sakatlanmasının ardından Arjantinli, Arsenal'in 1 numaralı formasını aldı. 27 yaşındaki oyuncu, iki direk arasında çok önemli bir rol oynamaya devam edecek ve Chelsea'ye karşı bir Federasyon Kupası finali galibiyetinde önemli rol oynayacaktı.

Arsenal'deki bazı maçlardaki önemli kurtarışlarına karşın İngiliz ekibi onu asla ilk tercih olarak görmedi ve Aston Villa'ya gitti. Aston Villa'daki ilk sezonunda kalesini 15 maçta gole kapattı ve kulüp rekorunu egale etti.

Martínez, 2011'den bu yana birçok kez Arjantin Milli Takımına çağrıldı ancak kaleyi devralmadı. Haziran 2021'de ilk kez milli takım formasını Dünya Kupası elemeleri maçında Şili'ye karşı giydi.

Amerika Kupası'nın en iyi kalecisi seçildi

2021 Amerika Kupası'nda da kaleyi devraldı. Premier Lig'de şansını denedikten sonra Martinez, Brezilya'yı 1-0 yendikleri Amerika Kupası finalinde kalesini gole kapattı. Tangocular, 10 yıl sonra ilk Amerika Kupası'nı kazanırken; Martinez, turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.

Martinez, Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin Lionel Messi'den sonra takıma çağırdığı ilk isimlerden biri oldu. Katar'daki Dünya Kupası'nda da başarılı performansını sürdüren Dibu Martinez, yaptığı kurtarışlarla takımda neden bu kadar çok sevildiğini gösterdi.

Sadece üç yıl önce Emiliano 'Dibu' Martinez, İngiltere İkinci Lig ekibi Reading'de kiralıktı. Bugün 30 yaşındaki oyuncu, ülkesi için Dünya Kupası'nı kazanma şansına sahip.