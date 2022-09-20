Donetsk ve Lugansk'ta Rusya'ya katılım için referandum düzenlenecek

Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna sınırları içindeki bölgenin Rusya topraklarına dahil olmasını oylamak üzere referandum yapma kararı aldı.

Lugansk parlamentosu, söz konusu referandumun 23-27 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Donetsk'te de aynı tarihlerde referandum düzenleceğini belirtildi.

Zaporijya'da referandum hazırlıkları

RIA Novosti'de yayımlanan haberde, Zaporijya bölgesinde de önümüzdeki günlerde Rusya'ya katılım için referandum yapılacağı bildirildi.

'Kendi kaderlerinin efendisi olmaya karar verdiler'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin Rusya'ya katılmak için referandum düzenleme kararı almalarının, Donbass cumhuriyetlerinin "kendi kaderlerinin efendisi" olmak istediklerini gösterdiğini belirtti.

Lavrov yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki özel askeri harekâtın en başından ve öncesindeki günlerde, Donbass halklarının kendi kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik. Ve mevcut durum onların kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" dedi.