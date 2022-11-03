Donetsk ve Lugansk'la Ukrayna arasında yeni esir takası

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna'da esir olan 107 Donetsk ve Lugansk askerin serbest bırakılarak Rusya'ya döndüğünü ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Bugün Ukrayna'daki duvarların arasından 107 savaşçımızı geri getiriyoruz. Ukrayna'ya aynı sayıda esir veriyoruz" dedi.

Puşilin, Rusya'ya dönen esirlerin 65'inin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden olduğunu ve yakında bölgeye yeniden dönebileceklerini kaydetti.