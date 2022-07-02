Donetsk: Şubat ayından beri Ukrayna bombardımanında 210 sivil öldürüldü

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun bombardımanı sırasında 210 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Açıklamada, "136 gün süren çatışmada 12'si çocuk olmak üzere 210 kadar sivil öldürüldü" denildi.

Açıklamaya göre ayrıca 155'i çocuk olmak üzere 2 bin 439 kişi yaralandı.

Ukrayna ordusu Donetsk bölgesini 5 bin 178 kez bombaladı ve 31 Toçka-U füzesi, 14 Smerç roketi, 119 Uragan roketi ve yaklaşık 8 bin Grad roketi dahil olmak üzere 44 bin 100 mühimmat fırlattı. Açıklamaya göre saldırılar 5 bin 64 ev ve 1 bin 99 sivil altyapı tesisine zarar verdi.