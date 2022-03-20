Donetsk: Savaşta şu ana kadar bölgede 55 sivil öldü, 318 kişi yaralandı

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, 31 günlük gerilim süresince DHC’de 55 sivilin hayatını kaybettiği, 22’si çocuk olmak üzere 318 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, merkezin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından toplam bin 244 kez ateş edildiğinin saptandığı, bin 83 olayda ağır silahların kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bombardımanlarda 25 sağlık kurumu, 56 eğitim kurumu, 23 kritik altyapı tesisi, 214 elektrik, su ve gaz tedarik tesisi ile 214 araç olmak üzere toplam bin 399 konutun, 388 sivil altyapı tesisinin hasar gördüğü ifade edildi.

‘Ukrayna ordusu Donetsk’e 120 mm’lik 20 havan topu mermisi fırlattı’

“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından 11.50’de Donetsk kentine bağlı Maryinka (Trudovskaya Madeni) yerleşimi yönünde 120 mm’lik 20 havan topu mermisinin fırlatıldığı tespit edildi” denilen açıklamada, can kaybı ya da yaralı konusunda bilgi verilmedi.

Merkez daha önce sabah saatlerinde Ukrayna ordusunun Donetsk'in Petrovskiy semtine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri ile ateş açtığını ve o yönde 15 füze ateşlediğini duyurmuştu.