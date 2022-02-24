Donetsk lideri: Bölgenin tamamını Kiev'den alma operasyonu çabuk tamamlanacak

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk bölgesinin Kiev’in denetiminde olan topraklarını geri almak için düzenledikleri operasyonun "oldukça çabuk sona ereceğini" ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass operasyonlarının yönetildiği karargahın "neredeyse yok edildiğini" söyledi.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan DHC lideri, “Donetsk Halk Cumhuriyeti toprakları üstündeki tüm temas hattı boyunca neredeyse hiç ateş açılmıyor, karşı tarafın ateş açma noktaları kontrol altına alındı, Kiev güçlerinin operasyonları yürüttüğü karargah imha edildi” dedi.

‘Ukrayna ordusu, Donetsk'te Krasnıy Partizan köyüne saldırdı’

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Savunma Karargahı, Ukrayna ordusunun DHC’nin Yasinovatskiy ilçesindeki Krasnıy Partizan köyüne saldırdığını duyurdu. Açıklamada, “Yasinovata-Gorlovka yolundaki Krasnıy Partizan köyüne Ukrayna mevzilerinden ateş açıldı” ifadelerine yer verildi.