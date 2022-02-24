Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsü Eduard Basurin, Donbass'ta tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığını dile getirdi.
Sputnik'in haberine göre, Basurin, Ukraynalı askerlere silah bırakma çağrısında bulundu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsü: Cephe boyunca şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Rusya'nın askeri operasyon kararı sonrası bölgeden çatışma sesleri geliyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsünden son duruma ilişkin açıklama geldi.
Haber Merkezi
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsü Eduard Basurin, Donbass'ta tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığını dile getirdi.
Sputnik'in haberine göre, Basurin, Ukraynalı askerlere silah bırakma çağrısında bulundu.