Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsü: Cephe boyunca şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Rusya'nın askeri operasyon kararı sonrası bölgeden çatışma sesleri geliyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsünden son duruma ilişkin açıklama geldi.

Haber Merkezi

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü sözcüsü Eduard Basurin, Donbass'ta tüm cephe boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığını dile getirdi.

Sputnik'in haberine göre, Basurin, Ukraynalı askerlere silah bırakma çağrısında bulundu.

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Rusya'nın askeri operasyonu başladı