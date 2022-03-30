Donetsk Belediye Başkanı, gece bombardımanı sırasında bir konuta doğrudan bir Ukrayna mermisinin isabet ettiğini ve kısmi yıkımın meydana geldiğini söyledi.
Donetsk tarafından Ukrayna birliklerinin Kirovsky bölgesine ateş açtığı duyurulmuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Donetsk Belediye Başkanı: Ukrayna güçleri bir binayı vurdu
Donetsk Belediye Başkanı, bir konuta doğrudan bir Ukrayna mermisinin isabet ettiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Donetsk Belediye Başkanı, gece bombardımanı sırasında bir konuta doğrudan bir Ukrayna mermisinin isabet ettiğini ve kısmi yıkımın meydana geldiğini söyledi.
Donetsk tarafından Ukrayna birliklerinin Kirovsky bölgesine ateş açtığı duyurulmuştu.