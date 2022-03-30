Donetsk Belediye Başkanı: Ukrayna güçleri bir binayı vurdu

Donetsk Belediye Başkanı, gece bombardımanı sırasında bir konuta doğrudan bir Ukrayna mermisinin isabet ettiğini ve kısmi yıkımın meydana geldiğini söyledi.

Donetsk tarafından Ukrayna birliklerinin Kirovsky bölgesine ateş açtığı duyurulmuştu.