Donetsk: 15 Ukrayna askeri silah bırakıp teslim oldu

DHC Milis Gücü Sözcüsü Basurin, şimdiye kadar 15 Ukrayna askerinin silah bıraktığını açıkladı. LHC, Ukrayna Ordusu'nun LHC Milisleri'ne katılmaya çalışan 5 Ukrayna askerini vurduğunu açıkladı.

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Milis Gücü sözcüsü Eduard Basurin, Donbass’ta şimdiye dek 15 Ukrayna askerinin silah bırakıp teslim olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Basurin, sahada durumun her an değişiyor olması nedeniyle bu sayının artmış olabileceğini de sözlerine ekledi. Donbass’taki kara operasyonunun sadece DHC milis güçleri tarafından yürütüldüğünü belirten Basurin, “Kesin olarak söyleyebilirim ki burada Rusya askeri yok” dedi.

Lugansk: Ukrayna ordusu silah bırakan 5 askeri öldürdü

Ria Novosti'nin haberine göre, Lugansk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun LHC Halk Milisleri'ne katılmaya çalışan 5 Ukrayna Ordusu askerini vurduğunu açıkladı.

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