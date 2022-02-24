Donetsk: 15 Ukrayna askeri silah bırakıp teslim oldu

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Milis Gücü sözcüsü Eduard Basurin, Donbass’ta şimdiye dek 15 Ukrayna askerinin silah bırakıp teslim olduğunu söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Basurin, sahada durumun her an değişiyor olması nedeniyle bu sayının artmış olabileceğini de sözlerine ekledi. Donbass’taki kara operasyonunun sadece DHC milis güçleri tarafından yürütüldüğünü belirten Basurin, “Kesin olarak söyleyebilirim ki burada Rusya askeri yok” dedi.

Lugansk: Ukrayna ordusu silah bırakan 5 askeri öldürdü

Ria Novosti'nin haberine göre, Lugansk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun LHC Halk Milisleri'ne katılmaya çalışan 5 Ukrayna Ordusu askerini vurduğunu açıkladı.