Donbass’taki gelişmeleri haberleştiren eski Fransız askere İstanbul’da bıçaklı saldırı

Rusya'nın kontrolündeki Donbass’ta yaşanan gelişmeleri haberleştiren eski Fransız asker Adrien Bocquet, İstanbul’da bıçaklı saldırıya uğradı. Russia Today için haber yaptığı belirtilen Bocquet, dün bıçaklı iki kişinin saldırısına uğradığını söyledi

Sputnik’in haberine göre Adrien Bocquet saldırıyı şöyle anlattı:

“Öğle saat bir sularında Rusya Başkonsolosluğu'ndan çıktım ve bir kişinin peşimden geldiğini fark ettim. Sonra bir alışveriş merkezine gittim, tekrar dışarı çıktığımda adam artık yoktu. Otelime döndüm, akşam saat dokuz gibi yiyecek almak için otelden çıktığımda parkın yakınında iki kişiyle karşılaştım, bana saldırdılar. Biri başımı tuttu, diğeri ise boynumdan bıçaklamaya çalıştı, fakat ben kendimi geriye attım ve bıçak darbesi yüzüme geldi.”