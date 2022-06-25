'Donat' videosuyla gündem olmuştu: 'Cin çıkarma seansı değil, davetti'

Kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan Pelin Hürman isimli gerici canlı yayında "cin çıkarma seansı" yapmıştı. Kamuoyuna yansıyan ve alay konusu olan görüntüler sonrası Odatv'ye konuşan Pelin Hürman yaptığı hareketin "cin çıkarma seansı olmadığını" söyledi.

Hürman, "Yaptığım kesinlikle bir cin çıkarma seansı değil, bir davetti. İnsanların farkındalık kazanabilmesi için yıllardı doktor doktor gezenler, şizofren teşhisi konanlar, ilaçlardan, terapilerden herhangi bir çare bulamayanlar insanların bedenlerinde böyle bir sıkıntı varsa anlayabilmeleri için ufak bir gönderide bulundum" dedi.

'Bir büyü varsa 6-7 ay uğraşıyorum, bırakın da para alayım'

Yaptığı işin "bir ilim" olduğunu söyleyen Pelin Hürman, "Benim ilmim doğuştan geliyor. Ben kimseye benzemem. Ben herhangi üfürükçü, muskacı değilim. Bunların hepsine de karşıyım" diye konuştu. Geçimini bu işten kazandığını ve vergisini verdiğini söyleyen Pelin Hürman şu ifadeleri kullandı:

"Bir büyü olayı varsa, bunlar için 6-7 ay uğraşıyorum bırakın da para alayım. Ücretlendirilmesine girmem. Neden gireyim ki, kim ücretini soruyor. Ben bakımdan ve bedenden çıkarmadan ücret almıyorum. Bir büyü olayı varsa aylarca, yıllarca uğraşıyorum. Zannettiğiniz gibi ağzınızın açık kalacağı paralar değil sevgili kardeşim. 10 bin liralar değil, 8 bin liralar değil."