Donanma Komutanlığı'nda gemi boyarken denize düşen asker hayatını kaybetti

Kocaeli'nde bulunan Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düşmüş, hastanede tedavi altına alınan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirilmişti.

Olaya dair açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan olayda sözleşmesi er Enes Bıyık'ın hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise yaralandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Gölcük Tersane Komutanlığımızda, 27 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında, kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."