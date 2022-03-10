Domuz kalbi nakledilen hasta yaşamını yitirdi

ABD'de geçtiğimiz 7 Ocak’ta Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nde (UMMC) gerçekleştirilen bir operasyon ile dünyada ilk kez genetiği değiştirilmiş bir domuzun kalbi 57 yaşındaki David Bennett isimli hastaya nakledilmişti.

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kalp nakli olan Bennett’in sağlık durumunun birkaç gün önce kötüleşmeye başladığı ve ameliyatın üzerinden geçen 2 ayın ardından dün hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bennett’in ölümünün kesin nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. Bennett'in naklinde görev alan Baş Cerrah Dr. Bartley Griffith, "Bennett'in kaybıyla yıkıldık. O, sonuna kadar savaşan cesur ve asil bir hastaydı" dedi.

Maryland Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen tarihi ameliyat uzun süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle kalp nakli bekleyen ve ameliyattan önceki 6 ay yatağa bağımlı olarak yaşayan Bennet’e uygulanmıştı. 7 saat süren ameliyatın ardından doktorlar hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyattan sonra izlenmeye devam edileceğini söylemişti. Uzmanlar ayrıca domuz kalbinin aslında insan için uygun görülmediğini ancak hastanın zaten ölümcül olan hastalığı olduğu için son çare olarak düşünüldüğünü açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında da New York'ta bir domuzun böbreğinin alınarak bir kişiye başarıyla nakledilmesinden sonra nakil gerçekleştirilen kişi de hayatını kaybetmişti. (İHA)