Domino's İngiltere'de kurye bulamamaktan şikâyetçi

İngiltere'deki Domino's Pizza'nın, Noel tatilinin yaklaşmasıyla 8 binden fazla kuryeyi işe almayı planladığına ilişkin BBC News'ta bir bülten yayınlandı.

Firma teklif edilen işlerin çoğunun kalıcı olduğunu ve sadece Noel için olmadığını öne sürse de söz konusu tatil yoğunluğunun sona ermesinin ardından ne olacağı henüz belli değil.

Ülkede bu ayın başında, mevsimlik iş arayanların tüm iş arayanlara payı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 27 ve 2018 düzeyine göre yüzde 33 daha düşük seyrederken pandemi kısıtlamaları sırasında çok düşük ücretlere kurye olmaya razı olanlarsa bu işi ilk fırsatta bırakma eğilimi gösteriyor.

Öte yandan Domino's'un BBC News'te yayınlanan ilk iş ilanı bülteni bu değil. Haziran ayında Domino's'un, pandemi sırasında işe aldıkları personelin Covid-19 kısıtlamaları hafifledikten sonra işten ayrılıp eski işlerine geri döndükleri için 5 bin aşçı ve kurye işe almak istediklerine ilişkin BBC'de bir yazı daha yayınlanmıştı.

BBC'deki bültende bahsedilmese de kuryelerin söz konusu işe geçici bir iş olarak bakmaları ve ilk fırsatta iş değiştirmelerinin arkasında zorlu çalışma koşulları ve düşük ücretler yatıyor.

Söz konusu 'insanların iş beğenmemesi' sorununa Domino's'un bulduğu çözümse çalışma koşullarını iyileştirmek değil, "kurye olarak başlayıp şirkette gelecek sahibi olmak" vaadi oldu. Pizza zincirine ilişkin gazetede yayınlanan bültende mağaza yöneticilerinin yüzde 90'ından fazlasının mutfakta veya teslimat şoförü olarak işe başladığı için işe girecek olanlara "uzun vadeli iyi beklentiler sunduğu" öne sürüldü.

Öte yandan pandemi boyunca firma kârına kâr katarak büyümeye devam etti. Domino's İngiltere, 26 Eylül'e kadar son 3 ayda satışların yüzde 8,8 artarak 375,8 milyon sterline ulaştığını söyledi.

Öte yandan mağazalardan toplanan siparişler yüzde 40,3 arttı.

Zincir, son dönemde beş mağaza açarak, bu yıl 30 yeni mağaza açma hedefinde olduğunu duyurdu.

Şirket, 13 hafta boyunca her saniye yedi pizza sattığını ve 3 Temmuz'da İngiltere'nin Euro 2020 futbol turnuvasında Ukrayna'ya karşı oynadığı maç sırasında çevrimiçi siparişlerin saniyede 13'e ulaştığını söyledi.

Artan işçi ücretlerinden şikâyetçi

BBC'ye konuşan firma yetkilisi aynı zamanda tedarik zinciri sorunlarının ve "artan personel ücretlerinin" etkili olmaya başladığından şikâyet etti.