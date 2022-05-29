'Domates fiyatı iki katına çıkacak'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de domates üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Geçen yıl 50 dönüme ektiği domatesi bu yıl maliyet artışı nedeniyle 30 dönüme düşürdüğünü söyleyen üretici, “Geçen yıl 35 kuruşa aldığı domatesin fidesi bu yıl 75 kuruş oldu. 80 lira olan işçilik ücreti 180 liraya çıktı. Gübre, ilaç, mazot gibi girdiler ise aldı başını gitti” diyerek girdi maliyetlerindeki artışa işaret etti.

Geçen yıl fiyatı 30 kuruşa kadar düşmüştü

Geçen yıl 1 dönüm üzerinde yetiştirdikleri salçalık domatesi 7 bin liraya tüccara sattıklarını ancak bu yıl 1 dönüm domates üretiminin maliyetinin 7 bin liraya geçtiğini söyleyen üretici, “Bu yıl maliyet çok arttı. Bu yıl dönün başına ürettiğimiz domatesi 15 bin liraya satmamız lazım. Kilo başına maliyet 1 lira 20 kuruş civarında. İşçilik ve diğer girdilerle maliyet 1.5 lirayı geçecek. Geçen yıl son zamanlarda domatesin satış fiyatı 30 kuruşa kadar düşmüştü” diye konuştu.

Domates fiyatı 2 katına çıkacak

1 .5 liradan tarladan çıkacak ürünün bu yaz Ankara ve İstanbul’daki satış fiyatının en az 5 lira olacağını işaret eden üretici, “Öyle görünüyor ki, mevsimsel üretim artışına rağmen domates fiyatı geçen yıla göre 2 kat artacak” dedi.

Tarlalar boş kalmasın diye ekiyoruz

Domates üretimine destek verilmediğini anlatan üretici, “burada sadece yem bitkileri olan buğday ve yoncaya dönüm başına 8 lira gibi çok düşük bir destek veriliyor. Çiftçilik batakta. Tarlaları boş kalmasın diye mecburen ekiyoruz” ifadelerini kullandı.