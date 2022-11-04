'Domates denizi'nde sordu: Salça yapacak bir fabrika yok, neden?

Sabah yazarı Yavuz Donat Tarsus gezisine ilişkin yazısında "Domates üretim bölgelerinden Tarsus’ta salça yapacak bir fabrika yok, neden?" diye sordu.

Donat yazısında, "Selahattin Özbozkurt, 'domates denizini' gösterdi... Evet, deniz gibi. Uçsuz bucaksız Çukurova... Domatesin her çeşidi.İhracata gidiyor... Ve iç piyasaya.Fakat... Türkiye'nin önemli domates üretim bölgelerinden biri olan Tarsus'ta... "Domates salçası yapacak bir fabrika yok." Selahattin ile birbirimize baktık... 'Neden?' diye." ifadesini kullandı.