Dolmabahçe'de futbol zirvesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarıyla bir araya geldi.